29 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti dell'intesa sulla rielezione del presidente Mattarella, che segna un grande successo per il Paese, per il Parlamento, per la stabilità dell'azione del governo. La saldezza e l'unità del Partito Democratico sono state poste al servizio della Repubblica e delle istituzioni". Lo dichiara Marco Meloni, coordinatore della Segreteria nazionale del Partito Democratico.