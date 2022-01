Monza: operazione 'alto impatto' dei carabinieri a Seregno, controllate 129 persone

29 gennaio 2022 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Servizio ad “alto impatto” dei carabinieri di Seregno: controlli alla stazione e nei parchi cittadini con il cane anti-droga. i militari della stazione di Seregno e i cinofili di Casatenovo (LC) hanno identificato 129 persone, 43 vecoli e 10 esercizi commerciali dove sono stati verificati 35 green-pass.

Durante la discesa dei passeggeri di un treno proveniente da Milano che il cane “Ocsi” ha fiutato che c'era qualcosa di sospetto su un passeggero. L'uomo, un operaio 42enne di origini egiziane ma seregnese d'adozione, senza precedenti, vistosi individuare dal cane, ha tentato una breve fuga ma è stato subito bloccato dai militari posti all'uscita del sottopasso ferroviario. Perquisito, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish e pertanto segnalato all'autorità prefettizia

Successivamente, durante i controlli nel parchetto di Piazza Risorgimento, notati alcuni giovani agire con fare sospetto, i militari hanno proceduto al controllo. Nella circostanza una 15enne di Meda è stata trovata dai militari con una dose di hashish e pertanto anch'essa segnalata all'autorità prefettizia per la violazione dell'art. 75 DPR 309/1990.

Parallelamente, anche le altre pattuglie in circuito nel territorio della compagnia hanno supportato l'azione della Stazione di Seregno con posti di controllo che hanno permesso di contestare ulteriori due violazioni per uso personale di droga e, in un caso, anche con denuncia in stato di libertà e contestuale ritiro della patente di guida per il rifiuto dell'indagato di sottoporsi all'accertamento clinico per la rilevazione dell'uso di sostanze stupefacenti.