29 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Un ragazzo di 22 anni è stato ferito con due coltellate all'addome in viale Gorizia a Milano, in zona Navigli. Il giovane, cittadino italiano, ha riferito di essere stato accoltellato dopo una lite con altri due giovani iniziata in un locale di viale Gorizia e continuata in strada. Il 22enne è stato portato all'ospedale Policlinico in codice rosso, dove ora si trova in osservazione.