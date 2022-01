Quirinale: Letta, 'giorni di durezze, ieri ho chiamato Berlusconi per parlargli'

29 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Enrico Letta ha riferito ai grandi elettori Pd di aver sentito ieri sera Silvio Berlusconi al telefono. Secondo quanto riferiscono all'Adnkronos parlamentari presenti, il segretario parlando di "giorni complessi" con delle "durezze" e che ha quindi chiamato ieri sera Berlusconi, in ospedale, per esprimergli la sua "vicinanza" e spiegare le ragioni del no del Pd sulla ipotesi di candidatura del Cavaliere.