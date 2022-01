Quirinale: Letta, 'su Berlusconi avevo usato parole forti, ma gli ho spiegato tutto'

29 gennaio 2022 a

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Alcune parole sono uscite in modo così... Stanotte ho fatto una telefonata personale a Berlusconi, ho avuto parole nei suoi confronti nelle settimane scorse un po' forti. Sono riuscito a parlargli in ospedale, per fargli gli auguri di guarigione e spiegarli che non c'era nulla di personale, anzi. Negli auguri c'era anche l'espressione di questi sentimenti". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd.