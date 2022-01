Quirinale: Mazzeo, 'Conferma Mattarella miglior garanzia di stabilità per l'Italia'

29 gennaio 2022 a

Roma 29 gen. - (Adnkronos) - "Credo che dal Parlamento, in questi giorni, sia arrivata una indicazione chiara: confermare Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi rappresenta la miglior garanzia di stabilità in un momento estremamente delicato per il nostro Paese. Saremo chiamati a ultimare il percorso di riforme che l'Italia ha intrapreso, a gestire le risorse del Pnrr e ad affrontare una difficilissima crisi economica e sociale. Serviva concretezza e unità, Mattarella ha sempre dimostrato di poter garantire tutto questo. E l'Italia in questo periodo ha bisogno di figure super partes riconosciute anche a livello internazionale". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

"Voglio sottolineare, in questo passaggio, il delicato lavoro fatto dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta. Non era facile riuscire a tenere insieme la coalizione in ogni passaggio e stoppare i tentativi di strappo e di candidatura di parte fatti da Salvini- aggiunge Mazzeo - Letta lo ha fatto e, grazie alla compattezza dei gruppi parlamentari e dei delegati regionali, torneremo a eleggere un presidente della Repubblica a larghissima maggioranza".