Milano: furto con strappo, polizia arresta tre uomini

29 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia per un furto commesso la scorsa notte a Milano. Due cittadini marocchini di 21 e 26 anni e un egiziano di 20 anni sono stati fermati per un controllo in piazza Lima poco dopo le 4 di notte, dopo che era stato segnalato il furto con strappo di una collanina avvenuto in zona. Il 21enne, con precedenti penali, ha opposto anche resistenza al controllo degli agenti. Riconosciuti come autori del furto, i tre sono stati arrestati e il 21enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.