Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Oggi è una giornata importante per la politica italiana non perchè la politica italiana ha risolto i problemi, ma perchè è più consapevole dei suoi problemi e forse può cominciare a tentare di risolverli". Lo ha detto Enrico Letta sottolineando: "Non vorrei che andassimo a casa con l'idea che abbiamo risolto i problemi".