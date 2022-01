29 gennaio 2022 a

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Faccio un grande augurio al presiedente Amato. Tutti sanno della stima che ho per Amato e della sua straordinaria capacità di servizio istituzionale, credo che da presidente della Corte costituzionale svolgerà benissimo le sue funzioni. Credo che anche per questo oggi sia una bella giornata e una bella notizia per i nostro Paese". Lo ha detto Enrico Letta.