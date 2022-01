Quirinale: Speranza, 'rimpasto? No tempo formule politiche, governo subito al lavoro'

29 gennaio 2022 a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Con la scelta di Mattarella, "si può guardare con fiducia al futuro. Noi dobbiamo ora impegnarci con forza per mettere al centro nelle prossime settimane l'agenda sociale, rispondere i problemi sociali del nostro Paese. Abbiamo un'agenda di governo da cui ripartire". Così il ministro Roberto Speranza.

Quanto alla Lega che parla di rimpasto: "Oggi l'Italia e il governo sono più forti. Poi è sempre giusto discutere e confrontarsi per trovare le soluzioni migliori ma oggi siamo nelle condizioni di avere maggiore stabilità" e "il fatto che tutte le forze politiche che sostengono il governo abbiamo deciso a chiedere al presidente Mattarella di ricandidarsi, credo vada nella direzione giusta".

"Il governo sta facendo un grande lavoro sulla pandemia che oggi è in una fase diversa grazie alla percentuale altissima di italiani che hanno risposto positivamente alla sfida della vaccinazione e abbiamo la grande sfida del Pnrr che è fondamentale. Quindi dobbiamo metterci subito al lavoro. Io penso che non sia il tempo di formule politiche incomprensibili. Oggi gli italiani hanno un grande presidente della Repubblica, un presidente del Consiglio molto forte e autorevole come Mario Draghi, possono contare su un governo con una larga maggioranza e quindi dobbiamo lavorare al più presto per ripartire e occuparci di problemi reali".