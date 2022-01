29 gennaio 2022 a

Milano 29 gen. (Adnkronos) - "La sera della Prima della Scala si sono alzati molti 'bis!' all'indirizzo di Sergio Mattarella. E la stessa cosa è successa in tanti altri luoghi in Italia". Lo ricorda il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un post pubblicato sui social. "La sua rielezione è stata voluta soprattutto dagli italiani. E questo è un fatto. Grazie Presidente!", conclude Sala.