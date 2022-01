Quirinale: Sala, 'ora spero che Draghi possa restare anche dopo 2023, serve riforma legge elettorale

30 gennaio 2022 a

Milano, 30 gern. (Adnkronos) - ''Io spero in due cose. La prima: che Mario Draghi possa ora governare al meglio e che, anzi, possa continuare a farlo anche dopo il 2023. La seconda: che si vada verso una riforma della legge elettorale e che si opti per un vero proporzionale, solo così si agevolerà la nascita di nuove forze politiche. E di nuove idee, di conseguenza''. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Facebook torna sulle elezioni del presidente della Repubblica.

''Non è stata una pagina edificante per la classe politica (a cui io appartengo, sia chiaro). Poi, tutti i partiti e i leader politici hanno uguali colpe? NO. Quindi qualcuno può rivendicare meriti? Di nuovo NO. La gente, cioè chi ci elegge, oggi dà un giudizio negativo del nostro operato, non si può non comprenderlo. Dobbiamo comunque guardare avanti''.