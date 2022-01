Basket: Nba, Curry e Thompson decisivi in successo Golden State su Brooklyn

30 gennaio 2022 a

San Francisco, 30 gen. -(Adnkronos) - I Golden State Warriors (37-13) superano in casa per 110-106 i Brooklyn Nets (29-20). Le stelle dei californiani Steph Curry e Klay Thompson faticano enormemente nei primi tre quarti, segnando appena 12 punti in coppia con 4/23 al tiro di cui 2/14 da tre punti. Nel quarto periodo del big match contro Brooklyn però salgono di livello come solo i campioni sanno fare, segnandone 23 in coppia di cui gli ultimi 17 di squadra per chiudere la partita, combinando per la tripla del +4 realizzata da Thompson (16 punti) a 12 secondi dalla fine su assist di Curry (19+7+8) — decisiva nonostante gli sforzi eroici di Kyrie Irving.

L'unica stella a disposizione dei Nets — con Durant fuori per l'infortunio al ginocchio e Harden alle prese con un problema alla mano destra — ce la mette tutta, segnando anche la tripla del -1 in una zona di campo simile a quella del tiro decisivo delle Finals 2016 (realizzato però alla Oracle Arena, non il Chase Center come stanotte). I suoi 32 punti accompagnati dai fischi dei tifosi Warriors per le sue posizioni sul vaccino non sono però bastati ai Nets, complici anche i 24 punti di Andrew Wiggins e i 17 di Jordan Poole.