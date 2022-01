Basket: Nba, Miami ko in casa contro Toronto dopo 3 tempi supplementari

30 gennaio 2022 a

Miami, 30 gen. - (Adnkronos) - La partita più pazza della notte Nba e probabilmente dell'intera stagione va in scena a Miami, dove i Raptors (24-23) vincono per 124-120 sugli Heat (32-18) al termine di una battaglia lunga ben 63 minuti con tre tempi supplementari. Sono le due triple realizzate da Fred VanVleet nel terzo overtime a chiudere definitivamente i giochi, dopo che Erik Spoelstra aveva tolto a Gabe Vincent una tripla decisiva da metà campo a pochi secondi dal termine del secondo overtime chiamando timeout per organizzare l'attacco. Un errore rivelatosi fatale.

La storia della partita è il quintetto dei Raptors, che per la prima volta nella storia della Nba conta cinque giocatori in campo per più di 50 minuti. Ovviamente chiudono tutti sopra la quota 19 toccata dal decisivo VanVleet (3/15 al tiro prima del 4/7 nei supplementari), guidati dai 33 di Gary Trent Jr., i 22 di Scottie Barnes, le doppie doppie da 21+13 di Pascal Siakam e da 20+14 di OG Anunoby. Solo 9 i punti dalla panchina, di cui 8 dell'ex Precious Achiuwa.

A Miami, priva dell'ex Kyle Lowry per la settima partita in fila per problemi personali, non è servita una rimonta da -16 nel terzo quarto per forzare ben tre tempi supplementari, guidata dalla tripla doppia da 37 punti con 14 rimbalzi e 11 assist di un Jimmy Butler mai domo. Sono sei i compagni di squadra in doppia cifra, tra cui 17 di Vincent e 13 di Tyler Herro, che però insieme a Duncan Robinson (0/5 per zero punti) vive una serata difficile al tiro con 5/22 dal campo di cui 3/14 da tre.