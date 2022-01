Calcio: accordo tra Juventus e Tottenham per il passaggio di Kulusevski agli 'Spurs'

30 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Si è chiusa l'operazione Tottenham-Kulusevski. Secondo Sky Sport gli Spurs e la Juventus hanno trovato un accordo in queste ultime ore. L'esterno svedese si trasferirà quindi a Londra con la formula del prestito oneroso di cinque milioni, più un obbligo di riscatto fissato a trentacinque che scatterà in base al raggiungimento degli obiettivi di squadra (la qualificazione in Champions League, oggi distante due punti) e personali (raggiungimento di un numero di presenze in campo pari ad almeno la metà delle partite in programma per gli uomini di Conte). Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli ma ormai l'affare è fatto: il 21enne svedese già in giornata dovrebbe prendere un volo per Londra e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura.

Non solo Dejan Kulusevski, anche Rodrigo Bentancur è molto vicino a lasciare il club bianconero per andare al Tottenham: il centrocampista uruguaiano ha dato il suo ok per il trasferimento negli Spurs e i due club sono a lavoro per trovare un'intesa. Che non è lontana: si parla di un trasferimento a titolo definitivo per una somma di poco inferiore ai venticinque milioni di euro (diciannove di parte fissa e cinque di bonus). L'affare Bentancur-Tottenham non è da considerarsi già fatto, ma 'in chiusura': il raggiungimento di un accordo definitivo è molto vicino. Da ricordare, inoltre, che la Juventus dovrà al Boca Juniors il 30% del costo complessivo della cessione del giocatore.