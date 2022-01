Olimpiadi: fondista svedese Leo Johansson positivo al Covid

30 gennaio 2022 a

Pechino, 30 gen. - (Adnkronos) - Il fondista svedese Leo Johansson è risultato positivo al Covid in un test effettuato a Pechino, dove venerdì prossimo prenderanno il via i Giochi Olimpici invernali. La vicenda del 22enne svedese è piuttosto particolare, in quanto di recente non si era recato con il resto della squadra al raduno di Livigno perché risultato positivo al covid-19 due settimane fa. In Svezia, Johansson è guarito dal virus, ha fatto diversi test, addirittura sei secondo quanto riferito dalla Federazione Svedese, risultati ovviamente tutti negativi. Il primo test effettuato all'arrivo sul suolo cinese è invece risultato nuovamente positivo e oggi lo stesso esito ha avuto anche il secondo test.

"Il nostro team medico ha valutato che i suoi test positivi sono il risultato della sua precedente infezione. Valutiamo che al momento non sia contagioso", ha affermato Peter Reinebo del Comitato Olimpico Svedese. Johansson però potrà tornare dalla sua quarantena quando avrà avuto due test negativi a intervalli di 24 ore. "Ovviamente non è una situazione divertente e sosteniamo tutti Leo in questo momento e speriamo che presto uscirà dall'isolamento. È un messaggio difficile da ricevere durante la sua prima giornata olimpica ed è deluso, ma spera di tornare presto al villaggio olimpico", ha affermato il manager della squadra nazionale Anders Byström.