Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il centrodestra non riconosceva che nessuna delle due parti ha la maggioranza. Quel passaggio di venerdì mattina" con il voto su Elisabetta Casellati "ha certificato che in aula non c'era una maggioranza e da quel momento in poi tutto ha avuto un'accelerazione e si è cercato un nome super partes". Così Enrico Letta a In mezz'ora in più su Rai3.