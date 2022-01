Quirinale: Letta, 'su Belloni corto circuito mediatico che ha bloccato confronto'

30 gennaio 2022 a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Quando è partito il confronto "sul tavolo ci sono stati vari nomi, oltre a quello di Mattarella che aveva cominciato a prendere piede: Amato a cui faccio i complimento per la presidenza della Corte costituzionale, Casini, Cartabia, Severino, Belloni. Tutti i nomi sui quali ciascuno avrebbe dovuto nei suoi gruppi fare delle verifiche per capire se ci fossero possibilità di un'intesa". Così Enrico Letta a In mezz'ora in più.

"Poi dopo quello che è successo mediaticamente" con le dichiarazioni di Salvini e Conte "la discussione si è bloccata e si è reso evidente che Mattarella era l'unica soluzione".