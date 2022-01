30 gennaio 2022 a

Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Ho sempre detto su tutti i nomi fatti, siccome sono disponibile a fare passi in avanti e non avere solo no, sono disponibile ad andare ai Gruppi e vedere su questi nomi la disponibilità". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più.