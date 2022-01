30 gennaio 2022 a

Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Io credo non ci sia stato un accordo preventiv di Lega e 5 stelle" sulla Belloni, "quella operazione è nata e morta in 10 minuti, bruciata subito. Punto. Per me è stato un corto circuito mediatico, si ferma lì". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più.