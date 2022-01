Quirinale: Letta, 'nome Belloni dato in pasto a opinione pubblica a inizio discussione'

30 gennaio 2022 a

Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Venerdì pomeriggio si è cominciato a parlare dei nomi per capire se c'erano veti e controveti, per vedere se era possibile fare un passo in avanti. Ognuno doveva iniziare a fare un ragionamento tra i propri grandi elettori su tutti i nomi di cui abbiamo parlato. Era l'inizio di una discussione, ma tutto è stato buttato in pasto all'opinione pubblica". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più parlando della discussione sulla candidatura di Elisabetta Belloni.