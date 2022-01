Calcio: Milan, per Tomori è corsa contro il tempo per esserci nel derby

30 gennaio 2022 a

Milano, 30 gen. - (Adnkronos) - Sta per iniziare la settimana del derby (in programma sabato 5 febbraio alle 18) e in casa Milan il countdown è già iniziato. Nonostante la giornata di riposo, quattro giocatori si sono presentati a Milanello per svolgere lavoro specifico. Tra questi anche Fikayo Tomori, operato al menisco mediale del ginocchio sinistro lo scorso 14 gennaio dopo l'infortunio accusato in Coppa Italia contro il Genoa. Una vera e propria corsa contro il tempo quella del difensore, che sta facendo di tutto per tornare a disposizione di Pioli ed esserci nella stracittadina: da capire quale sarà la reazione del ginocchio e in questo senso saranno decisivi i prossimi allenamenti.

Un altro giocatore che si è presentato a Milanello è Ante Rebic, che ha lavorato per migliorare la propria condizione atletica dopo aver saltato buona parte della stagione per infortunio. In campo anche Zlatan Ibrahimovic, che nel corso dell'ultima gara di campionato contro la Juventus era uscito a causa di un fastidio al tendine d'Achille. Dopo che gli esami strumentali hanno escluso problemi, lo svedese ha fatto terapia e ha avvertito buone sensazioni: probabilmente nei prossimi giorni tornerà a lavorare con il resto del gruppo. Infine fisioterapia per Simon Kjaer, che rientrerà nella prossima stagione dopo la rottura del crociato.