Tennis: Nadal, 'uno dei giorni più emozionati della mia carriera, 45 giorni fa pensavo al ritiro'

Melbourne, 30 gen. -(Adnkronos) - "Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili, e oggi uno dei giorni più emozionanti della mia carriera. E' incredibile pensare che solo 45 giorni fa pensavo di dover smettere". Queste le parole di Rafael Nadal dopo la vittoria del suo secondo Australian Open, il 21° torneo del Grande Slam della sua carriera. "Prima di cominciare il torneo avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open: oggi non lo penso, dico solo che farò del mio meglio per tornare anche il prossimo anno", aggiunge il 35enne spagnolo durante la cerimonia di premiazione.