Calcio: Cabral, 'voglio restare a lungo alla Fiorentina'

Firenze, 30 gen. - (Adnkronos) - "Ho sentito il presidente Commisso, gli ho detto che sono molto felice di essere arrivato a Firenze e di vestire la maglia della Fiorentina. Per me è un'opportunità importante, ho grandi obiettivi e voglio restare a lungo per raggiungerli". Queste le prime parole di Arthur Cabral da giocatore della Fiorentina. L'attaccante brasiliano classe '98, proveniente dal Basilea per 16 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2026 e indosserà la maglia numero 9, fino a pochi giorni fa indossata da Dusan Vlahovic.

"Sono pronto ad indossare questa maglia -aggiunge il 23enne brasiliano sui profili social del club gigliato- voglio rappresentare la Fiorentina al massimo delle mie potenzialità perché i tifosi possano dire di avere in squadra un grande giocatore, che si merita di stare qui e di vestire questa maglia. Molti mi chiamano King Arthur, è una cosa carina e affettuosa. Ma i tifosi possono chiamarmi Cabral, Arthur, come vogliono, per me è uguale". Cabral punta a debuttare sabato prossimo alla ripresa del campionato, nella sfida interna della Fiorentina contro la Lazio.