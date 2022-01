Quirinale: la versione Pd su 'caso Belloni', tra show tv, spin e urla nella notte** (3)

30 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - I dem sono basiti. La fuga in avanti del tandem Salvini-Conte scatena l'inferno nella war room. Intanto, dicono dal Pd, parte la macchina degli spin che accreditano Elisabetta Belloni come la candidatura femminile a cui fanno riferimento Salvini e Conte. "C'è stata una vergognosa dinsinformazione di spin M5S e Lega, ancora una volta alleati per inquinare i pozzi. Si accredita la versione che Conte abbia parlato a nome anche di Pd e Leu. Arrivano persino spin sui numeri: 561 voti per Belloni".

Al gruppo Pd scoppia il finimondo. Alle 21 esce una nota del Nazareno: "Sono finalmente in corso, dopo il fallimento del muro contro muro voluto dal centro destra, confronti e discussioni su alcune possibili soluzioni. Tra queste anche candidature femminili di assoluto valore. Ma ci vuole serietà, la cosa peggiore è continuare col metodo di questi giorni che consiste nel bruciare con improvvide fughe in avanti ogni possibilità di intesa". E poi il segnale - voluto - sul Mattarella bis: "Invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del Presidente Mattarella".

Cominciano a intervenire diversi esponenti dem vicini a Letta, vanno in televisione a spiegare cosa stava accadendo. Mentre nelle chat dei parlamentari, i dirigenti assicurano ai grandi elettori Pd che Letta non ha fatto alcun accordo sulla Belloni, non ha chiuso nessuna intesa. "Questa cosa che leggiamo su presunte chat dei parlamentari su Belloni è un'altra fake news messa in giro ad arte: le chat sono consultabili e raccolgono centinaia di persone". I parlamentari Pd vengono rassicurati, i ministri riuniti via Skype, hanno ribadito - Guerini in testa - quanto fosse inopportuna l'ipotesi Belloni.