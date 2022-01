Quirinale: Verducci, 'Giovani turchi vincitori? Ha vinto Paese, ora il proporzionale'**

30 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Era il 5 gennaio e sembra un secolo fa quando i Giovani Turchi, l'area del Pd guidata da Matteo Orfini, annunciarono che avrebbero proposto formalmente alla Direzione dem, fissata per il 13, il Mattarella bis. "Se ci sentiamo vincitori? Ma no. E' stata una vittoria del Paese e del Parlamento", dice il senatore Francesco Verducci all'Adnkronos.

"Come ha detto giustamente Letta, ha vinto l'Italia. Ci sono stati molti tentativi di trasformare questo passaggio così importante in un rodeo e siamo contenti di aver contribuito come Pd a un esito così positivo per il Paese in un gioco di squadra, portato avanti con grande lucidità, intelligenza e rispetto delle istituzioni. Quando il Parlamento fa un scelta politica forte, che risponde tra l'altro a un sentimento del Paese, è una grande giornata".

Oggi Serracchiani ha detto che far crescere progressivamente i consensi a Mattarella è stata una tattica, è così? "La spinta parlamentare dal basso era reale e non costruita. C'era la convinzione tra tantissimi parlamentari che bisognasse rivolgersi al presidente Mattarella. C'era una consapevolezza molto forte e penso si debba una menzione anche alla guida del gruppo 5 stelle fatto dalla senatrice Castellone. Nella riunione di ieri mattina alle 8 dopo una nottata drammatica, Letta ha usato un'espressione che a mio avviso raccoglie il senso di questa settimana: lasciamo che si esprima la saggezza del Parlamento. Una frase importante e indicativa".