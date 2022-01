L.elettorale: Parrini (Pd), 'urgente proporzionale con sbarramento al 5%'

30 gennaio 2022 a

Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Mi fa piacere leggere in queste ore numerosi commenti sulla necessità di riformare la legge elettorale. È del tutto evidente che sul piano delle regole istituzionali il Paese ha per varie ragioni urgente bisogno di un sistema proporzionale con sbarramento alto (5%, non di meno) accompagnato da meccanismi che rispetto a quanto avviene oggi diano molta più voce ai cittadini nella selezione degli eletti". Lo dice Dario Parrini, del Pd, presidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

"Scongelare l'offerta politica, anziché irrigidirla, è ormai un'esigenza strutturale. Nell'attuale quadro partitico sistemi maggioritari che alimentano la frammentazione e inducono alla formazione di coalizioni forzate, artificiose e di comodo sono parte del problema, non parte della soluzione", aggiunge Parrini.