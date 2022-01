Centro: Tajani, 'indispensabile area forte con riferimento al Ppe'

31 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Crediamo che un'area forte che fa riferimento al Ppe sia indispensabile per governare, oggi e domani. È importante che si sia consolidata la collaborazione tra questi partiti. Continueremo a coordinarci e a lavorare assieme, come abbiamo fatto nel momento decisivo della scelta del Capo dello Stato Mai abbiamo subito e mai lo faremo Su singoli temi —penso alla giustizia— è possibile che si cammini insieme per esempio con Iv, ma noi siamo centrodestra. Lo siamo come Forza Italia, un partito autonomo che dovrà essere sempre più trainante e protagonista". Lo dice Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.