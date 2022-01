Design Award "A seat at the table" RIVA 1920 E AHEC collaborano per dare voce alla nuova generazione di designer sostenibili

31 gennaio 2022 a

Milano, 31 gennaio 2022 – Prorogata la deadline di consegna dei progetti concorrenti a "A seat at the table", il Design Award lanciato da RIVA 1920 e American Hardwood Export Council (AHEC) per la progettazione di un tavolo in legno massello utilizzando una specie di legno di latifoglia americana a scelta tra la quercia rossa, l'acero e il ciliegio americani.

Dopo la decisione del Salone del Mobile di posticipare la rassegna 2022 a giugno per favorire una forte presenza di espositori e operatori stranieri in piena sicurezza, RIVA 1920 e American Hardwood Export Council (AHEC) hanno deciso di accordare ai partecipanti più tempo per progettare al meglio la loro proposta. Il nuovo termine di consegna dei progetti concorrenti è fissato al 18 febbraio 2022.

Nato per promuovere una nuova generazione di designer impegnati in una progettazione sostenibile che tenga conto dell'impatto ambientale delle proprie scelte e valuti accuratamente tutto il ciclo di vita del prodotto, "A seat at the table" è aperto a tutti i cittadini maggiorenni con una formazione o un background di design o che stanno iniziando la loro carriera nel settore. Il concorso darà voce a 4 designer che vedranno i loro progetti prendere forma nei laboratori artigianali di Riva 1920 e avranno accesso a una mostra di alto profilo durante Milano Design Week 2022 dove potranno raggiungere il grande pubblico con il loro lavoro e le loro idee.

“Il titolo del progetto, "A seat at the table", - sottolinea Maurizio Riva, ceo di Riva 1920 - è un'espressione che in inglese significa “prender parte alla discussione”. Crediamo fermamente che la nuova generazione di designer abbia tanto da dire quanto i designer più affermati, e che avranno un ruolo centrale nel nostro futuro, aprendo la strada alla progettazione di mobili innovativi ed ecologici che utilizzino materiali sostenibili come i legni di latifoglia americani.”

“Questo progetto riguarda l'esplorazione di tre specie sottoutilizzate di latifoglia, la quercia rossa, l'acero e il ciliegio americani - aggiunge David Venables, direttore di AHEC Europa - si tratta di tre magnifici legni dall'alto potenziale estetico e prestazionale che insieme rappresentano oltre il 40% delle latifoglie presenti nelle foreste americane. Obiettivo di questo premio è anche proseguire la nostra conversazione sui meriti ambientali che derivano dall'utilizzo di ciò che cresce naturalmente nelle foreste. È necessario come settore assumerci la responsabilità di ampliare la varietà di legni utilizzati in modo da evitare l'eccessiva dipendenza da una selezione ristretta che affatica la gestione delle risorse forestali e determina uno stress dell'offerta."

Le credenziali di sostenibilità, la capacità di immagazzinare carbonio e il generale basso impatto energetico di ciascun progetto selezionato saranno illustrati attraverso la valutazione del Ciclo di Vita Ambientale (Life Cycle Assessment - LCA). AHEC, in collaborazione con Riva 1920, raccoglierà i dati materiali ed energetici per ogni pezzo e utilizzerà il suo sistema di ricerca e modellazione per produrre LCA scientifici di ciascuno dei progetti vincitori selezionati.

Per maggiori informazioni su come partecipare: https://www.americanhardwood.org/en/examples/our-projects/a-seat-at-the-table

SITO: https://www.americanhardwood.org/it/eu

EMAIL: [email protected]