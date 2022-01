Pneumatici auto, vendite ricambi in aumento nel 2021

31 gennaio 2022 a

(Torino, 31 gennaio 2022) - Torino, 31 gennaio 2022 - La ETRMA (European Tyre&Rubber Manufacturer Association), l'associazione europea dei produttori di pneumatici, ha pubblicato lo scorso 19 gennaio il rapporto annuale relativo alle vendite dei pneumatici di ricambio sottolineando come la domanda “resta forte in Europa, guidata dall'attività economica”.

2021 anno positivo per l'intero settore

Dopo le difficoltà che hanno contrassegnato il 2020, dovute soprattutto alle ampie limitazioni alle attività economiche e commerciali ai fini del contenimento dell'emergenza pandemica, il 2021 hanno fatto registrare segnali di ripresa anche per il settore degli pneumatici. È quanto sottolinea il rapporto diramato dalla ETRMA; nel documento, infatti, si legge che “il 2021 è stato un anno positivo per la ripresa dell'industria. Solo il segmento degli pneumatici degli equipaggiamenti di serie ha registrato un -8%, legato alla carenza di semiconduttori. Il segmento degli equipaggiamenti di serie per i veicoli pesanti ha visto un importante incremento del 25%”.

Per quanto riguarda, invece, il comparto “Replacement” (ossia quello degli pneumatici di ricambio), l'unico segmento a far registrare un leggero calo è quello agricolo (-3%). Molto forte la crescita delle gomme all-season (+35%) e dei pneumatici invernali ed estivi (+9% per entrambe le tipologie); allo stesso modo, sono cresciute le vendite di gomme di ricambio sia in riferimento al segmento dei mezzi pesanti (+12%) e delle moto (+14%).

“Nonostante un ambiente piuttosto ostile” - ha sottolineato il Segretario Generale dell'ETRMA, Fazinet Cinaralp - “i produttori stanno avendo numerose opportunità dal momento che il settore si sta trasformando rapidamente in risposta ai nuovi sviluppi della tecnologia per i veicoli, della mobilità e delle politiche normative. Il nostro settore è stato resiliente durante la pandemica, e non vediamo l'ora che questo trend positivo venga confermato e che la crescita si consolidi nel 2022, tornando ai volumi del 2019”.

La crescita in cifre

Stando ai dati elaborati dalla ETRMA, nel 2021 in Europa sono stati venduti 61,821 milioni di pneumatici OE (Original Equipment - equipaggiamento di serie) mentre nel 2020 erano stati 67, 071 milioni (-8%).

I 219,539 milioni di pneumatici di ricambio venduti in tutta Europa lo scorso anno sono così ripartiti:

- 28,171 milioni di pneumatici quattro stagioni (all-season), quasi 8 milioni di unità in più rispetto all'anno precedente (20,934 milioni);

- 93,381 milioni di pneumatici estivi, +9% sul 2020;

- 50,687 milioni di pneumatici invernali, +9% rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda il comparto dei veicoli pesanti (Truck), nel 2021 sono stati venduti 5,832 milioni di pneumatici OE (+25% sul 2020); positivi anche i riscontri per il segmento delle gomme di ricambio:

- 13,548 milioni di pneumatici di ricambio per i mezzi pesanti (+12%);

- 1,126 milioni di pneumatici di ricambio per i mezzi agricoli (-3%);

- 9,697 milioni di pneumatici di ricambio per moto e scooter (+14%).

I risconti relativi all'ultimo quarto del 2021 mostrano come il segmento delle gomme per veicoli pesanti sia rimasto quasi invariato (+1%) mentre quello di moto e scooter rivela una crescita più accentuata (+7%). Il comparto dei ricambi per veicoli agricoli, invece, conferma il trend negativo con un -11% rispetto all'ultimo quarto del 2020.

I canali di vendita

Come molte altre categorie merceologiche, anche gli pneumatici - specie quelli stagionali e di ricambio - fanno parte dei prodotti che sempre più spesso si acquistano online. Gli e-commerce specializzati come Euroimportpneumatici rappresentano un'alternativa sempre più autorevole rispetto ai canali di vendita tradizionali. La crescita del commercio elettronico è stata notevolmente accentuata dagli avvenimenti che hanno segnato gli ultimi due anni: la possibilità di acquistare articoli di ogni genere direttamente da casa ha modificato le dinamiche di mercato e di consumo. In un momento di generale difficoltà, l'e-commerce ha rappresentato una risorsa importante per molti rivenditori, inclusi quelli del settore degli pneumatici.

