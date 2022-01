Rincari luce e gas: come verificare se è stato applicato il bonus in bolletta

31 gennaio 2022 a

(Napoli, 31 gennaio 2022) - Napoli, 31 gennaio 2022 -I rincari del costo dell'energia annunciati negli ultimi mesi del 2021 sono puntualmente scattati a gennaio e avranno un impatto considerevole sulle bollette di luce e gas. In una nota pubblicata il 30 dicembre dello scorso anno, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) ha preventivato un aumento per famiglia del “+55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022”.

Le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà

Il Governo ha introdotto un'agevolazione, a favore delle famiglie in difficoltà, per alleggerire l'impatto dei rincari del settore elettrico e del gas naturale sulle bollette di luce e gas. Le misure di sostegno, previste dalla Legge di Bilancio 2022, prevedono l'annullamento transitorio degli oneri generali di sistema nonché il potenziamento del bonus sociale a favore dei nuclei familiari in difficoltà. Secondo quanto riportato dall'ARERA, 2,5 milioni di nuclei familiari hanno diritto, in base all'ISEE, al bonus sociale per l'elettricità mentre 1,4 milioni di famiglie potranno beneficiare del bonus gas.

L'Autorità ha inoltre comunicato di aver potenziato i bonus per il primo trimestre del 2022; in pratica, le famiglie in difficoltà riceveranno un sostegno di 600 euro: 200 per l'elettricità e 400 per il gas. Inoltre, come previsto dalla Legge di Bilancio, l'ARERA ha definito, per i clienti in stato di morosità, “le modalità di rateizzazione delle bollette di elettricità e gas emesse da gennaio ad aprile 2022, per un periodo massimo di 10 mesi e senza interessi”.

A chi spettano le agevolazioni

In base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, l'agevolazione viene erogata sotto forma di sconto in bolletta, riconosciuto ai soggetti aventi diritto, ovvero:

- nuclei familiari con al massimo tre componenti e ISEE inferiore a 8.625 euro;

- nuclei familiari con quattro o più componenti e ISEE inferiore a 20.000 euro;

- percettori del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza;

- soggetti affetti da malattie gravi che hanno bisogno di utilizzare apparecchiature salvavita.

Per accedere ai bonus non è necessario presentare alcuna domanda in particolare; è sufficiente produrre la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e richiedere l'attestazione ISEE. La sola eccezione è rappresentata dai malati gravi, i quali devono presentare un'apposita richiesta al Comune di residenza o ad un CAF.

Come verificare l'applicazione dei bonus

Lo sconto in bolletta viene applicato automaticamente da ARERA. I soggetti aventi diritto possono verificare se hanno beneficiato dell'agevolazione controllando l'importo addebitato. Per i nuclei familiari con uno o due componenti, l'importo massimo non deve superare i 128 euro; per i nuclei con non più di quattro membri, il limite è 151 euro mentre 177 euro è la somma massima per i nuclei familiari con più di quattro componenti. Per quanto riguarda la bolletta del gas, invece, l'importo in bolletta varia a seconda della zona climatica di residenza e delle modalità di utilizzo degli impianti.

Ad ogni modo, per avere la certezza che sull'importo complessivo sia stato già applicato lo sconto previsto dalle misure di sostegno, è possibile consultare la voce presente alla sezione “Dettaglio fiscale” riportato in bolletta.

Come risparmiare su luce e gas

A prescindere dalla possibilità di accedere o meno alle agevolazioni predisposte dalla Legge di Bilancio, tante famiglie cercheranno di risparmiare sulla bolletta di luce e gas. A tale scopo, non va esclusa la possibilità di cambiare fornitore, e sottoscrivere un contratto più vantaggioso o più adatto alle proprie esigenze e possibilità. In tal senso, può risultare particolarmente utile consultare un portale specializzato come Zorro, un “ confronta tariffe ” mediante il quale è possibile comparare le offerte disponibili sul mercato, così da scegliere quella che consente di risparmiare maggiormente sugli importi in bolletta.

