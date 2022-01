SN4IFUN, la App che premia la cultura sportiva,si rinnova

31 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Al via la terza edizione del contest: più quiz, nuovi Pronostigame, notizie e statistiche. Cresce la community: 25 mila utenti attivi.

Milano 31 gennaio 2022 - Parte il 31 gennaio la terza edizione del concorso di SN4IFUN, la APP di giochi e news sportive lanciata a ottobre 2020 da Snaitech. Forte di una community di circa 25 mila utenti attivi, ai quali sono stati assegnati finora più di 5.500 premi, SN4IFUN propone ogni giorno notizie, statistiche e risultati aggiornati, ma anche curiosità e grandi storie di sport e di fair play - nella sezione ZEROXS – per chi vuole rimanere sempre aggiornato in tempo reale.

Partecipare è facile: basta scaricare la APP sul proprio device, registrarsi e cominciare a navigare nei contenuti di SN4IFUN, mettendo alla prova la propria cultura sportiva e andando a caccia di “Gettoni” o “Palloni”, che permettono di raggiungere i vari traguardi e scalare la classifica. Vince chi ne sa di più, accumulando punti e partecipando ogni giorno agli Instant Win per vincere Buoni Regalo Amazon.it fino a 650€. Oltre 5 milioni i quiz giocati fino a oggi, in continuo aggiornamento. Tra gli appuntamenti, anche il nuovo “Pronostigame”, lanciato a settembre 2021.

SN4IFUN nasce dall'impegno di Snaitech per promuovere una modalità di gioco responsabile e consapevole, ma allo stesso tempo divertente. Disponibile gratis su tutti gli store, per smartphone e tablet, SN4IFUN è attiva sulle pagine ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter, dove ha una community di 5 mila utenti. Dal 10 gennaio è anche un format TV, “CosìXSport”, realizzato in collaborazione con SportItalia, in onda ogni lunedì alle 20 sul canale 60 del Digitale Terrestre. Un programma che consente ai telespettatori di sfidare in diretta José Altafini e Adam Grapes.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: [email protected]

Cell: 348.4963434