Tennis: Barazzutti, 'Djokovic faccia pace con sé stesso altrimenti rischia di saltare anche Parigi'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Djokovic con i suoi comportamenti ha fatto di tutto per mettere i suoi rivali nelle condizioni di vincere uno Slam, questo ovviamente senza nulla togliere a Nadal. Se Nole non trova una soluzione sul tema vaccino forse rischia pure di saltare Parigi. E' un problema di Djokovic, deve fare pace con sé stesso e la sua coscienza". Così l'ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, dopo la vittoria degli Australian Open di Rafael Nadal che ha staccato Djokovic e Federer arrivando a 21 titoli Slam vinti in carriera.