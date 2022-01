Alessi, Nuova DPS: “ottimizzare il livello di risparmio energetico puntando ad infissi e tendaggi di ultima generazione”

31 gennaio 2022 a

(Firenze 31 gennaio 2022) - Sinergia tra esperienza ed innovazione nella fornitura e posa in opera di serramenti, infissi e di tendaggi da interno ed esterno per piccole e grandi coperture

Gli infissi e i serramenti sono gli elementi più importanti per proteggere la casa dal caldo estivo, così come dal freddo invernale, offrendo un rapporto costo-benefici estremamente convincente. Lo sa bene Nuova DPS, azienda di settore attiva da oltre quarant'anni a Firenze.

“Per ottenere un efficace isolamento termico ed ottimizzare il livello di risparmio energetico, gli infissi devono essere di ultima generazione e di buona qualità”, introduce Massimiliano Alessi titolare dell'azienda toscana. “La valutazione della qualità delle finestre in termini di isolamento termico è determinata dal cosiddetto livello di trasmittanza termica. In base ai diversi livelli di trasmittanza termica gli infissi vengono così distinti in classi energetiche. Grazie all'elevato livello di isolamento termico dei serramenti di nuova generazione, le spese iniziali si traducono in un risparmio di breve e lungo periodo sui consumi di energia sia in inverno che in estate, con notevoli vantaggi sulla bolletta. Non solo - aggiunge - si protegge il pianeta dall'inquinamento, migliorando notevolmente l'isolamento acustico dall'esterno. Il nostro impegno è quello di far fronte alle esigenze di un pubblico sempre più sensibile ed attento alle tendenze estetiche e funzionali dei serramenti, senza mai perdere di vista l'attenzione all'ecosostenibilità”.

Forte di una lunga esperienza nel settore, l'azienda Nuova DPS, fa della professionalità il tratto distintivo del proprio modus operandi, consentendo di scegliere tra tantissimi prodotti che possono essere concepiti e realizzati su misura, in base alle singole necessità. Come proteggere dunque un edificio dall'esterno?

“I sistemi oscuranti sono un ottimo rimedio. Per rendere le vetrate ancora più efficaci contro le temperature bollenti, l'ideale è bloccare a monte il calore esterno installando sistemi oscuranti di qualità, come tapparelle, scuretti, veneziane interne e frangisole”, spiega Alessi. “Questi sistemi permettono di dosare a proprio piacimento il passaggio della luce solare nelle diverse ore del giorno in modo molto agevole. Essendo ottimi isolanti termici, in quanto realizzati con materiali coibentati, si trasformano in una solida barriera contro caldo estivo e freddo invernale”.

L'installazione e la posa in opera vengono effettuate da uno staff altamente qualificato, che fornisce un'assistenza pre e post vendita completa, contemplando anche eventuali azioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

“La casa del futuro non è solo esteticamente bella, ma è anche funzionale e progettata nel pieno rispetto dell'ambiente”, ribadisce Massimiliano Alessi. “L'ampiezza della gamma di serramenti proposti permette una scelta estetica veramente libera per stile, finiture e formati, permettendo la realizzazione di strutture simmetriche, asimmetriche, triangolari o ad arco. Realizziamo e montiamo serramenti, infissi e tendaggi a regola d'arte, in maniera tale che, né il tempo, né le intemperie, né la salsedine possano intaccarli, garantendo una lunga durata nel tempo. Casa vuole dire anche protezione e sicurezza, pertanto, in funzione di esigenze particolari, i profili possono essere integrati con rinforzi supplementari e serrature di sicurezza, a prova di intrusione e scasso”.

Contatti: www.nuovadps.it