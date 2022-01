Quirinale: Renzi, 'temuto di perdere su Belloni ma mio stop dato coraggio anche ad altri'**

31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Il momento chiave è stato per noi quando sono sceso in piazza davanti a Montecitorio per spiegare il mio no alla proposta giallo-verde-nera di mandare il capo dei servizi segreti al Quirinale". Così Matteo Renzi nella enews.

"Mentre scendevo le scale, pensavo che avremmo perso quella battaglia perché i numeri sembravano dare ragione a Conte e Salvini e agli altri che avevano proposto la candidatura Belloni. Ma ho pensato anche che ci sono momenti in cui bisogna difendere la storia, la decenza istituzionale, la credibilità anche se si è in minoranza. E, dunque, sono andato giù tranquillo. Alla fine è andata bene e l'intervento televisivo ha dato coraggio anche a chi faceva più fatica a esporsi".