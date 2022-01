Infortuni: grave operaio schiacciato da gabbia metallica nel Varesotto

31 gennaio 2022 a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di una gabbia metallica del peso di circa 100 chili in un'azienda di prefabbricati a Cardano al Campo, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 e l'uomo ha riportato traumi alla schiena e a una gamba. Il 59enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Varese. Un altro operaio di 38 anni è rimasto ferito alla testa e a una spalla ed è stato portato in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i carabinieri, l'Ats, un'automedica e due ambulanze.