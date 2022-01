Olimpiadi: Gios (Fisg), 'a Pechino l'obiettivo è confermare le 4 medaglie di Pyeongchang'

31 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo per queste imminenti Olimpiadi è quello di confermare la 4 medaglie conquistate 4 anni fa a Pyeongchang. Non sarà facile anche perché negli sport del ghiaccio abbiamo rivali fortissimi soprattutto le nazioni asiatiche come Cina, Giappone e Corea che sono cresciute moltissimo in questo quadriennio e sono super competitive. Non ci vogliamo però nascondere e siamo convinti di fare bene, le possibilità ci sono tutte". Così all'Adnkronos Andrea Gios, presidente della Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio) a 4 giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino.

"La nostra atleta ci punta è senz'altro Arianna Fontana che dovrà difendere le tre medaglie conquistate in Corea -prosegue Gios-. Arianna ha grandi possibilità sia nei 500 dove difende il titolo sia nei 1000 che nella staffetta. Lo short-track è un sport imprevedibile lo sappiamo ma parte tra le atlete da battere come da ormai tanti anni. E' una fuoriclasse e mi auguro che possa proseguire fino ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Mi aspetto buone cose, visti gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo anche dal pattinaggio velocità in particolare da Francesco Lollobrigida che vorrà riscattare Pyeongchang e da Davide Ghiotto".