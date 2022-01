La LetteraSettimanale.it per investire in Borsa diventa un caso

31 gennaio 2022 a

Milano 31 gennaio 2022. Un anno fa SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, annunciava la nascita di una nuova risorsa gratuita, LetteraSettimanale.it (lettera.soldiexpert.com ), messa a disposizione di tutti i risparmiatori desiderosi di comprendere come investire in Borsa e solcare i mari (talvolta agitati) della finanza per investire in Borsa con una mappa nuova e originale. Dalla parte rigorosamente del risparmiatore.

Un punto di vista indipendente e in grado di offrire una panoramica inedita e brillante (anche per il linguaggio utilizzato) su quanto sta accadendo nei mercati azionari e/o obbligazionari.

Investire in Borsa può essere nel tempo fonte di grandi soddisfazioni economiche ma anche di cocenti delusioni e l'inFormazione è tutto.

Dopo 12 mesi dal lancio, LetteraSettimanale.it si è imposta sul mercato italiano diventando il martedì pomeriggio un appuntamento fisso nella casella postale di decine di migliaia di risparmiatori che vogliono investire in Borsa in modo consapevole. E ricercano analisi basate su dati, molte fonti e una sintesi del meglio di ciascun argomento.

Salvatore Gaziano, responsabile strategie d'investimento di SoldiExpert SCF, consulente finanziario indipendente firma la Lettera Settimanale del martedì (lettera.soldiexpert.com ) e da qualche mese a questa edizione del martedì si è aggiunta anche una versione Extra del venerdì curata da Roberta Rossi, responsabile della Consulenza Personalizzata di SoldiExpert SCF che invia per email in questo originale formato contenuti ulteriori di valore riguardo la finanza personale che non sempre possono trovare spazio nella Lettera Settimanale uniti a sue riflessioni su argomenti importanti che bene si prestano alla lettura nel fine settimana.

Capire i costi completi che si pagano sulla consulenza ricevuta, confrontare l'andamento degli strumenti in portafoglio con il mercato, conoscere le strategie d'investimento nel tempo che funzionano e no, avere una visione corretta di cosa sta succedendo sui mercati eliminando il “rumore” di un'informazione spesso emotiva e di parte è l'obiettivo di LetteraSettimanale.it e che si aggiunge al forte impegno di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente fra le pioniere in Italia nel settore.

Insomma un radar per aiutare i risparmiatori nella gestione dei patrimoni personali e di famiglia, per far comprendere i meccanismi tipici dei mercati, le opportunità ma anche i rischi.

Le trappole da evitare, i fondi d'investimento assolutamente da scartare, i casi di risparmio tradito da conoscere per starne alla larga, le bolle speculative da guardare con circospezione, come capire e decifrare se i consigli che vengono dati allo sportello o dal private banker sono buoni o assomigliano a quelli dell'oste (quello che consiglia soprattutto il proprio vino) o come capire se il proprio portafoglio investimenti è adeguato al proprio profilo, cosa dovrebbe contenere e cosa no.

Il modello di consulenza patrimoniale di SoldiExpert SCF è pressoché unico ed è basato sull'offrire ai risparmiatori in modo diretto una consulenza senza conflitti d'interesse e unicamente a parcella.

Un'esperienza rara in questo settore che in Italia solo dal 2018 ha visto la nascita dell'Albo OCF che regolamenta anche questo tipo di consulenza e getta finalmente un discrimine fra chi svolge questa attività in modo regolare e chi spesso invece in modo abusivo.

L'obiettivo di una società di consulenza finanziaria come SoldiExpert SCF consiste nell'ottimizzare gli obiettivi di investimento dei propri clienti con una remunerazione trasparente a parcella (“fee only”).

Nessuna provvigione su strumenti finanziari consigliativa a SoldiExpert SCF.

I consulenti finanziari indipendenti e le SCF, identificati in un'apposita sezione dell'albo, non possono disporre delle somme o asset che sono (e restano) invece di esclusiva appartenenza ai clienti.

E' possibile sempre iscriversi alla Lettera Settimanale (per riceverla il link gratuito attuale è lettera.soldiexpert.com ) per avere a disposizione su smartphone, tablet o pc informazioni uniche e analisi approfondite e di qualità su Borse, fondi, azioni e obbligazioni e risposte dirette ai quesiti dei risparmiatori.

E ricevere ogni martedì direttamente sulla propria casella di posta elettronica contenuti speciali, approfondimenti e analisi fuori da coro sui mercati finanziari e sui migliori (e peggiori) investimenti in circolazione.

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all'Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all'esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d'investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

Per maggiori informazioni:

Salvatore Gaziano

[email protected]

Roberta Rossi

Risorse:

>>> Iscrizione Lettera Settimanale: lettera.soldiexpert.com

>>> Radio Podcast: radioborsa.com

>>> Conferenza Asset Allocation: aaa2021.soldiexpert.com

>>> Check Up Gratuito: diagnosi.soldiexpert.com

>>> canale YouTube: youtube.com/SoldiExpert

>>> canale Patreon: patreon.com/soldiexpertlab

Contatti SoldiExpert SCF:

E-mail: [email protected]

Numero Verde 800.03.15.88

sito SoldiExpert SCF: soldiexpert.com