Centrodestra: Mulè, molto bene Salvini, da 2015 Berlusconi parla di Partito repubblicano'** (2)

(Adnkronos) - "A me quindi -insiste il sottosegretario alla Difesa- non può che far piacere leggere questa proposta di Salvini, perché, ribadisco, richiama ciò che Berlusconi ripete da sette anni e può quindi contribuire a portare a maturazione un'idea alla quale credo in maniera totale, per un'evoluzione del centrodestra che consenta di non rivedere mai più lo spettacolo andato in scena in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica".

"Ben venga quindi questo rilancio di Salvini nel solco -avverte- di un ancoraggio assoluto ai valori del Ppe, imprescindibile anche in funzione delle prospettive europee che attendono il nostro Paese".

"Bene, molto bene, non aspettavo altro. Non resta che sedersi attorno ad un tavolo -conclude Mulè- per sciogliere i nodi fondanti e valoriali, guardando appunto al modello del Partito repubblicano statunitense, che rappresenta la formula per una sintesi di valori diversi che hanno comunque un'unica radice".