Scuola: Giani, 'per Dad differenziare tra chi è vaccinato e chi no'

Firenze, 31 gen. - (Adnkronos) - "Mi aspetto dal Consiglio dei ministri di oggi delle decisioni molto forti e importanti proprio nel senso di una scuola che sia effettivamente in presenza, di una scuola che non prevedeva quelle quarantene enormi che poi in realtà vanificano lo spirito di essere in presenza". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa oggi a Firenze.

"Nel momento in cui si manda in presenza gli studenti a scuola non si possono per due contagiati riportare tutti in Dad, non differenziando fra chi è vaccinato e chi non è vaccinato", ha aggiunto Giani.