EPRO Academy: imparare l'inglese online attraverso un metodo interattivo, relazionale e multimediale studiato ad hoc

(Adnkronos) - Una formula di apprendimento efficace e garantita basata su diversi strumenti sincronizzati tra di loro e dosati in base all'individualità della persona

Roma, 31 gennaio 2022. Quando si parla di e-learning si intendono corsi di formazione strutturati attraverso attività di relazione, interazione, multimedialità e interattività, con l'obiettivo di riuscire a realizzare un percorso istruttivo mediato dalla tecnologia.

EPRO Academy è una scuola di inglese online, nata oltre venti anni fa e pioniera nell'apprendimento a distanza, che offre un'esperienza formativa ottimizzata, garantendo la conoscenza della lingua sia per l'accesso al mondo del lavoro che delle relazioni.

“Innanzitutto voglio precisare che l'inglese non va studiato focalizzandosi esclusivamente sulla grammatica, occorre praticarlo ed immergersi il più possibile in contesti dove si parla e si ascolta”, spiega Massimiliano Pulciani, Direttore Marketing della EPRO Academy. “L'inglese, come qualsiasi lingua, va vissuto a 360°. Naturalmente bisogna conoscere le regole, ma concentrandosi solo sulla grammatica si rischia di diventare un bravo teorico che però non riesce a mettere in pratica. Questo è il rischio in cui si incorre nella maggior parte dei corsi d'inglese proposti sia in presenza che online”.

Ma come orientarsi in un territorio virtuale così ricco di proposte con la certezza di raggiungere l'obiettivo senza perdere tempo e denaro?

“La verità è che esiste realmente una ‘formula', ma non è magica, come si vuol far spesso credere, è più semplicemente l'insieme di diversi strumenti sincronizzati tra di loro e dosati in base all'individualità della persona”, aggiunge Massimiliano Pulciani. “Il primo passo dunque è la valutazione delle caratteristiche dello studente, tenendo conto di una serie di fattori: età, esperienze, studi pregressi, capacità, ambito lavorativo o di studio e, soprattutto, obiettivi. Da questa analisi dettagliata viene costruito un corso su misura che garantisce: Metodo, Qualità, Praticità, Efficacia”.

L'offerta formativa di EnglishPRO Academy prevede certificazioni internazionali, corsi inglese specialistici, esami IELTS, TOEFL, GMAT e tutti i livelli dall' A1, A2, B1, B2, C1, C2 e corsi per dislessici. Ogni studente, una volta iscritto, dispone di un proprio pannello personale attraverso il quale può scegliere direttamente la propria pianificazione, controllare il programma di studi, incrementare la frequenza ottimizzando i tempi, il tutto in piena libertà e con il supporto dei Tutor EnglishPRO madrelingua certificati.

“Riteniamo che la tecnologia debba essere uno strumento al servizio dell'uomo: per questo la piattaforma EPRO è stata implementata con migliaia di esercizi interattivi e lezioni multimediali per migliorare la grammatica, il vocabolario, la comprensione orale e scritta, ed esercitare la pronuncia, prosegue Massimiliano Pulciani. “Il pilastro fondamentale della scuola è però costituito dai nostri docenti, che garantiscono interazione umana, qualità ed efficacia di apprendimento della lingua e rappresentano la vera chiave del successo del nostro metodo. Siamo ben consapevoli che la discriminante per ogni processo di crescita evolutiva è di tipo emozionale”.

EPRO Academy riprende un metodo psicologico, ideato negli anni ‘70 in California, basato sul principio che ogni comportamento, avendo una sua struttura ben precisa, può essere studiato e quindi pilotato per ottenere comunicazioni più efficaci.

“Abbiamo strutturato i nostri corsi di inglese basandoli su un'apposita metodologia, che si conforma in base ai sistemi rappresentazionali attraverso i quali ogni allievo percepisce il contesto che lo circonda”, puntualizza Massimiliano Pulciani. “Utilizzando questa pluralità di linguaggi: visivo, uditivo e cinegetico, si attiva naturalmente una collaborazione creativa all'apprendimento con risultati straordinari. Il nostro inglese entusiasma perché applichiamo questa metodologia in un sistema sincronizzato e tutto a portata di click. Certi dell'importante ruolo che svolgiamo di formatori, concentriamo le nostre forze per offrire soluzioni che rafforzino i principi per noi imprescindibili di qualità nella formazione e nel servizio.

Contatti https://www.e-englishpro.com/