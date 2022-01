Scuola: Marotta (presidi), 'si semplifichi, dad e ddi raddoppiate, misura è colma'

31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo più volte sostenuto la necessità e l'urgenza di una semplificazione delle regole su Dad, tamponi e quarantene nelle scuole. Gli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Istruzione offrono lo spaccato di un sistema scolastico ancora in affanno, con dati relativi a contagi, Dad e Didattica Digitale Integrata più che raddoppiati rispetto alla settimana precedente, in particolare nel primo ciclo e con significative sofferenze in molte regioni". Lo dice all'Adnkronos Paolino Marotta, presidente dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici che aggiunge: "Dalle anticipazioni che circolano nelle ultime ore il Cdm convocato per il pomeriggio di oggi dovrebbe licenziare un alleggerimento delle norme. Ce lo auguriamo perché la misura è colma".

"Ci sembra che le misure annunciate vadano nella giusta direzione - prosegue - Prevedono per la primaria la Dad solo in presenza di almeno tre casi (come già avviene per le scuole secondarie), una diminuzione dei giorni di quarantena per vaccinati e guariti e il rientro a scuola senza il certificato della Asl o del medico di famiglia. Solo per gli alunni non vaccinati rimarrebbe in vita la quarantena di dieci giorni consecutivi (con annessa didattica on line da casa) e tampone negativo al rientro. Altra modifica che salutiamo con soddisfazione - conclude il sindacalista - è l'eliminazione degli screening che vengono fatti in alcune scuole sentinella con tamponi salivari che, al di là della scarsa affidabilità, costituiscono una grande perdita di tempo".