Olimpiadi: Draghi a Malagò, 'l'Italia saprà farsi valere come a Tokyo, vi aspetto al rientro'

31 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Il premier ha inviato, attraverso Malagò, un messaggio di saluto all'Italia Team in vista dei Giochi Olimpici di Pechino 2022: “Rivolgo alle atlete e agli atleti azzurri i più sinceri auguri per un'Olimpiade di successo a nome del Governo e mio personale. Sono certo che anche a Pechino, come a Tokyo, l'Italia saprà farsi valere. Vi aspetto al vostro rientro”, le parole di Draghi al telefono col Presidente del Coni che questa mattina è atterrato a Pechino.