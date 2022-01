Calcio: Figc a Lega A, 'imbarazzo e sconcerto per lettera a Vezzali e Malagò su principi informatori'

31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - La Figc ha ricevuto da parte dell'ad della lega di Serie A Luigi De Siervo la richiesta di altri giorni per poter approvare i principi informatori. La Federcalcio ha risposto alla richiesta sottolineando "l'imbarazzo e lo sconcerto con il quale questa Federazione è venuta a conoscenza che nella giornata di sabato 29 gennaio 2022 è stata inviata, dalla Lega di Serie A, alla Sottosegretaria allo Sport e al Presidente del Coni una nota avente ad oggetto "Modifica Principi informatori degli statuti e delle Leghe" che riportava in calce i nomi delle venti società appartenenti alla Lega di A ma non la sottoscrizione dei relativi Rappresentanti delle stesse", spiega la Figc nella lettera visionata dall'Adnkronos. La stessa federazione guidata da Gabriele Gravina ha pre-convocato un Consiglio Federale per il 16 febbraio.

"Nella nota, che non veniva inviata per conoscenza a questa Federazione ma della quale si veniva casualmente in possesso", tra l'altro, si legge: "in data 25 novembre 2021 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha adottato alcuni Principi Informatori contenenti regole anche organizzative alle quali pretende che la scrivente lega conformi il proprio statuto. Riteniamo che Gesta pretesa non sia conforme al diritto...". "Orbene nel riservarsi di replicare alle ardite affermazioni che si leggono nella nota de qua nei tempi e con le opportune modalità, non si può non ribadire l'imbarazzo e lo sconcerto che una tale iniziativa ha suscitato. L'imbarazzo è anche e soprattutto nel non essere stati destinatari di una tale nota costa anche da fornire alle massime autorità governative e sportive l'immagine di una evidente lacerazione del nostro sistema. Una lacerazione che di certo non giova alle iniziative che questa Federazione ha intrapreso nell'interesse del sistema calcio in generale e della Lega di Serie A in particolare", prosegue la lettera della Figc alla lega di A.