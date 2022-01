L.elettorale: Di Maio (Iv), 'riforma non è priorità'

31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - La riforma della legge elettorale "non è priorità", la maggioranza di governo si impegni su "caro bollette, Pnrr ed economia" e motivarla "con quanto accaduto sul Colle in questa settimana, è un grosso errore". Il deputato Marco Di Maio sintetizza così all'Adnkronos la posizione di Italia Viva nel dibattito che si è aperto sulla legge elettorale.

C'è un gran parlare di riforma elettorale e ritorno al proporzionale, che ne pensa Italia Viva? "In questo momento -spiega Di Maio- la legge elettorale non è e non può essere la priorità su cui la maggioranza che sostiene il governo si impegna. Le priorità sono dare risposte al caro energia all'attuazione del Pnrr e alle problematiche di carattere economico che sono al centro dell'attenzione e delle preoccupazioni dei cittadini. Se si vuole modificare la legge elettorale, bisogna comunque farlo tenendo unita la maggioranza".

Quindi non partecipate al coro dei tanti che spingono per una riforma in senso proporzionale? "Siamo disponibili a ragionare su tutto purché non si metta in crisi l'attuale maggioranza che sostiene il governo. Ci mancherebbe che il presidente Draghi incontrasse delle difficoltà nell'attuare l'azione di governo perché i partiti si mettono a discutere di proporzionale sì o proporzionale no e di tutte le relative subordinate".