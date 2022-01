L.elettorale: Di Maio (Iv), 'riforma non è priorità' (2)

31 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "Italia Viva -specifica Di Maio- non si sottrarrà al confronto, se si aprirà; ma occorre aver presente che le priorità sono altre e che il confronto sulla legge elettorale non deve rallentare e interferire sull'azione che la maggioranza dì governo deve portare avanti".

C'è chi dice che quanto accaduto nell'elezione del Colle apra più spazi per una riforma elettorale, non è così? "No, motivare la modifica della legge elettorale con quello che è successo questa settimana sul Quirinale, è un grosso errore: quello che è avvenuto sull'elezione del presidente della Repubblica, è da imputarsi alla incapacità politica di una parte delle forze presenti in Parlamento", conclude.