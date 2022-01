31 gennaio 2022 a

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Il caso Quirinale ha messo in chiaro l'esigenza di evitare operazioni politicistiche parlamentari. Occorre portare buoni amministratori locali e nuove competenze in Parlamento alle prossime elezioni. Azione non è in alcun modo interessata a progetti centristi". Così Carlo Calenda su twitter.