Covid: titolare Hollywood, 'bene discoteche aperte, nuove chiusure sarebbero stillicidio'

31 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - "Speravamo di riaprire il 31 gennaio, cioè oggi, vedendo che anche all'estero c'è stato un allentamento generalizzato delle misure contro il Covid e in uno scenario complessivo in cui la gravità dell'epidemia sembra molto ridotta. Certo, se il 10 febbraio è la data ultima affinché possiamo tornare a svolgere il nostro lavoro e dare un aiuto al decremento dei ricoveri e delle terapie intensive, faremo uno sforzo". Tira un sospiro di sollievo Alberto Baldaccini, socio della discoteca Hollywood, punto di riferimento della vita notturna milanese da oltre 30 anni. Dopo essere stato costretto, qualche mese fa, a spegnere le luci del suo dancefloor, come tutte le discoteche italiane, è fiducioso che i locali da ballo possano riaprire i battenti a partire dal weekend che precede San Valentino, come sta pensando di fare il governo.

"L'importante - spiega Baldaccini all'Adnkronos - è che questa sia veramente l'ultima chiusura altrimenti sarebbe uno stillicidio. Sarebbe impossibile programmare la sopravvivenza delle società. Quando viene indicata una data di riapertura poi deve essere rispettata. Parliamo di stipendi da pagare, scadenze da rispettare, finanziamenti e mutui, pagamenti ai fornitori. Non è un gioco, abbiamo a che fare con delle aziende da gestire, con tutte le complicazioni che comportano".