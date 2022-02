Letterio Stracuzzi e Alessio D'Oca, Fuori Dai Debiti Con La Legge 3 Del 2012: il Bestseller su come azzerare tutti i debiti

01 febbraio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano,01.02.2022 – Sono ben 2.700.000 le famiglie italiane che si trovano avvolte nella morsa dei debiti e ben il 45% delle PMI sono a rischio fallimento proprio per tale motivo. È questo il quadro che emerge dai recenti dati ISTAT e che dimostra che il nostro è un popolo che sembra fare ancora troppo affidamento sul credito, per poi rimanerne schiacciato. Quello che tuttavia molte famiglie e imprese non sanno è che esiste una legge dello Stato, la legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento, che consente ai debitori di bloccare il pignoramento della casa, del capannone, dello stipendio, ecc. e di cancellare i debiti che non si riescono a pagare: ripartendo da capo.

Per tutte le persone e imprese che si trovano, anche a causa della recente pandemia, in una situazione di indebitamento con Banche, finanziarie, fornitori, Agenzia Entrate ecc., esce oggi il libro dell'avv. Letterio Stracuzzi e del dott. Alessio D'Oca “Fuori Dai Debiti Con La Legge 3 Del 2012. Come Azzerare Tutti I Debiti e Sospendere Tutte Le Procedure Esecutive Grazie Alla Legge 3 Sul Sovraindebitamento”(Bruno Editore). Al suo interno, gli autori illustrano in maniera chiara e semplice come funziona la legge 3 del 2012 e come si deve usare per risolvere, una volta per tutte, il problema dei debiti. Al termine del libro i lettori capiranno come e perché la legge 3 del 2012 è lo strumento più potente nelle mani dei debitori per difendersi dalle aggressioni dei creditori.

“Il libro tratta della legge 3/2012 e del nuovo diritto riconosciuto a tutti i debitori di pagare solo i debiti che si riescono a sostenere e di cancellare i rimanenti. Al suo interno vengono spiegate, maniera semplice, tutte le fasi del procedimento di composizione della crisi previsto dalla legge 3/2012 e come avviarlo per bloccare il pignoramento della casa e dello stipendio e azzerare tutti i debiti senza il consenso dei creditori. Si tratta del primo libro in Italia sulla legge 3/2012 scritto nell'interesse delle famiglie e delle imprese indebitate, con lo scopo di renderli consapevoli dei nuovi diritti e poteri che possono esercitare per difendersi dai creditori e liberarsi dal peso dei debiti” afferma l'avv. Letterio Stracuzzi, autore del libro. “Molti professionisti trattano il problema dei debiti in maniera errata, proponendo molteplici iniziative, come opposizioni o ricorsi avverso i singoli creditori, che non possono essere risolutive. Quando vi sono debiti di varia natura e nei confronti di soggetti diversi, bisogna usare la legge 3/2012 perché è l'unica che ti consente di trattare con un'unica procedura - il procedimento di composizione della crisi - tutti i creditori e di cancellare i debiti a prescindere dal loro consenso”.

“La legge sul sovraindebitamento è davvero l'arma più potente, rapida e sicura per risolvere definitivamente il problema dei debiti e ottenere il beneficio dell'esdebitazione con la conseguente eliminazione della qualifica di cattivo pagatore da tutte le centrali pubbliche e private come la CR o la Crif. Inoltre, questa procedura va incontro al debitore in quanto permette di ottenere il massimo beneficio possibile, ovvero la cancellazione del debito impagato a fronte del sostenimento di costi minimi rispetto a quelli che si sosterrebbero laddove ci si rivolgesse al legale per impugnare un singolo procedimento” aggiunge il dott. Alessio D'Oca, co-autore del libro.

Nel libro il lettore potrà inoltre leggere le sentenze e le storie vere di famiglie e imprese che grazie alla legge 3/2012 e al procedimento di composizione della crisi hanno stralciato debiti con banche, finanziarie, fornitori, Inps, Agenzia delle Entrate ecc. per oltre 100 milioni di euro.

Secondo gli autori, attraverso il libro il lettore è subito messo nella condizione di difendersi dalle aggressioni dei creditori e liberarsi per sempre dai debiti, senza commettere errori e scelte sbagliate e costose. Il tutto grazie ai 3 istituti della legge 3 del 2012 che vengono descritte nel libro e che possono davvero fare la differenza: l'accordo con i debitori, il piano del consumatore e la liquidazione di patrimonio.

“Abbiamo scelto Bruno Editore in quanto riteniamo che sia il partner ideale per portare a conoscenza di quante più persone possibili le opportunità offerte dalla legge 3 del 2012,che ancora in pochi conoscono” concludono gli autori. “Non abbiamo dubbi che grazie a Giacomo Bruno e al suo staff che ci ha supportato nel corso di tutto l'iter editoriale riusciremo a raggiungere questo fine”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3slwCcg

L'Avv. Letterio Stracuzzi è esperto in legge 3/2012 e crisi d'impresa. Docente del Master universitario I livello Unicusano in “Gestione della Crisi da sovraindebitamento” e autore di numerose pubblicazioni in materia di legge 3/2012 su blog tematici e riviste. È stato uno dei primi avvocati ad applicare con successo la legge 3/2012 a favore dei propri clienti. Numerosi provvedimenti ottenuti nei Tribunali hanno ricevuto l'attenzione dei media locali e nazionali e delle riviste giuridiche di settore. Dal 2017 in qualità di fondatore e Presidente di Protezione Sociale Italiana (Associazione a difesa dei privati e imprese indebitate) ha aiutato con la legge 3/2012 migliaia di famiglie e imprese a risolvere il problema dei debiti, azzerando la cifra record di oltre 100 milioni di euro di debiti. Sito web: https://www.letteriostracuzzi.it

Il dott. Alessio D'Oca è laureato in Economia e Commercio. Ha proseguito gli Studi conseguendo diversi Master e Corsi di Specializzazione in ambito economico-giuridico. Svolge l'attività di commercialista, revisore e imprenditore. Esperto in materia societaria e tributaria. Specializzato in risanamenti da crisi d'impresa e da sovraindebitamento. Docente e relatore in diversi convegni. Ha ottenuto numerosi provvedimenti positivi in tutta Italia aiutando tantissime persone e imprese ad uscire dalla crisi, risanando le loro posizioni debitorie e indirizzandole verso una gestione della finanza più consapevole. Da diversi anni si occupa di consulenza e formazione a professionisti, imprenditori e manager. Sito web: https://www.docaandpartner.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it