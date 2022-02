Calcio: Delio Rossi, 'Zamparini un testardo innamorato del pallone'

01 febbraio 2022 a

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - "Il presidente lo ricorderò sempre come un innamorato del calcio. Le sue aziende erano importanti ma il Palermo veniva sempre prima. Il pallone era la cosa che gli dava più soddisfazione". Delio Rossi ricorda così all'Adnkronos Maurizio Zamparini, suo presidente quando allenava il Palermo, morto stanotte all'età di 80 anni. "Era una persona determinata anche se alle volte un po' testardo -prosegue Rossi-. Mi è capitato diverse volte di avere degli scontri con lui, la pensavamo molto spesso in maniera opposta. Era però anche capace dopo qualche ora di chiamarti e ammettere di aver sbagliato. Non sempre ma è capitato diverse volte".